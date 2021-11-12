Начиная с сегодняшнего дня авиаперевозчик «Белавиа» перестанет пускать на борт в Турции граждан Сирии, Ирака и Йемена. Ранее в Европе пригрозили санкциями авиакомпаниям, переправляющим беженцев в Беларусь.

О нововведениях сообщается на сайте компании.

В «Белавиа» заявили, что решение об ограничении рейсов в Беларусь для выходцев из Ирака, Сирии и Йемена принимали власти Турции.

— Пассажиры авиакомпании «Белавиа», попадающие под данный запрет, могут произвести полный возврат стоимости авиабилета без удержаний по месту его приобретения, — добавили в сообщении.

Как сообщалось, Европейский Союз рассматривает вопрос о введении санкций против главного аэропорта Беларуси в связи с миграционным кризисом.