В Николаеве в среду, 24 ноября, на проспекте Героев Украины столкнулись легковой автомобиль Škoda Octavia и новый троллейбус маршрута №6.

Видео дорожного происшествия на своей странице в Facebook разместило КП «Николаевэлектротранс».

На видео зафиксировано, как около 14:30 на проспекте Героев Украины, ехавшая слева от троллейбуса Skoda на перекрестке попыталась обогнать электротранспорт, ехавшим в крайнем правом ряду. Водитель начинает поворачивать влево перед движущимся троллейбусом, что и стало причиной аварии.

В коммунальном предприятии просят жителей и гостей города не делать преждевременных выводов о работе коммунального электротранспорта.

– Каждый из инцидентов, которые происходят при движении на маршруте, мы рассматриваем, оперируя конкретными фактами. Каждое ДТП – это потери средств и времени для коммунального предприятия, – идет речь в сообщении.

Ранее сообщалось, что все 20 новых троллейбусов, которые получил Николаев в рамках программы обновления коммунального транспорта города, готовы к работе по маршрутам.