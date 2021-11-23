Все 20 новых троллейбусов, которые получил Николаев в рамках программы обновления коммунального транспорта города, готовы к работе по маршрутам.

Об этом сообщили на КП «Николаевэлектротранс».

Директор предприятия Юрий Сметана сообщил, что все новые единицы транспорта прошли необходимую процедуру страхования. Также троллейбусы оформлены в символике «Николаев – город на волне».

Как производится брендирование троллейбусов на территории депо предприятия, можно посмотреть на видео.

Напомним, что в пятницу, 12 ноября, в Николаев доставили ещё один новый троллейбус, полученный в рамках программы обновления коммунального транспорта города.

Так, в Николаеве идёт процесс перехода города на использование исключительно коммунального транспорта. В частности, в мае 2019 года в Николаеве презентовали 23 единицы новых зеленых автобусов, которые городской совет закупил в лизинг. Стоимость автобусов составляет 73 миллиона гривен, стоимость услуг лизинга порядка 20 миллионов.

В сентябре 2021 года на улице Соборной презентовали партию новых троллейбусов с возможностью автономного хода на расстояние до одного километра и модернизированный трамвай. Стилизованный брендом «Миколаїв — місто на хвилі» транспорт был закуплен за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития. В то же время, директор коммунального предприятия «Николаевэлектротранс» Юрий Сметана рассказал, что до конца года в Николаева должны поставить еще 30 таких троллейбусов.