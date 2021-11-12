В пятницу, 12 ноября, в Николаев доставили ещё один новый троллейбус, полученный в рамках программы обновления коммунального транспорта города.

Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.

Директор коммунального предприятия «Николаевэлектротранс» Юрий Сметана рассказал, что на сегодняшний день город получил уже половину троллейбусов от общего количества, которые должны поставить в Николаев до конца 2021 года.

— Мы получили возможность начать существенное обновление подвижного состава коммунального предприятия и приобрести 40 новых троллейбусов до конца этого года. Изменения видят пассажиры, которые могут использовать современные и комфортные троллейбусы, – сказал Юрий Сметана.

Он также сообщил, что сразу после окончания процедуры оформления страхования и брендированной поклейки все новые единицы сразу выедут на свои маршруты.

Отмечается, что на очереди проект приобретения еще 20 троллейбусов с запасом автономного хода до 20 километров, которые планируется использовать для пассажирских перевозок в отдаленные районы города. На сегодняшний день на маршрутах Николаева работает 16 новых единиц троллейбусов.

Напомним, что на сегодняшний день в Николаеве идёт процесс перехода города на использование исключительно коммунального транспорта. В частности, в мае 2019 года в Николаеве презентовали 23 единицы новых зеленых автобусов, которые городской совет закупил в лизинг. Стоимость автобусов составляет 73 миллиона гривен, стоимость услуг лизинга порядка 20 миллионов.

В сентябре 2021 года на улице Соборной презентовали партию новых троллейбусов с возможностью автономного хода на расстояние до одного километра и модернизированный трамвай. Стилизованный брендом «Миколаїв — місто на хвилі» транспорт был закуплен за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития. В то же время, директор коммунального предприятия «Николаевэлектротранс» Юрий Сметана рассказал, что до конца года в Николаева должны поставить еще 30 таких троллейбусов.