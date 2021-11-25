Одесские правоохранители не успели протестировать купленный коптер DJI Matrice 300 RTK, как его безвозвратно «угробили» армейские. Убытки достигают почти полутора миллионов гривен.

О курьезном случае пишет «Думская».

В Нацполиции решили сделать тесты технической новинки, и для этого даже выписали столичных специалистов. «Полетать» DJI Matrice 300 RTK решили возле топливных складов, принадлежащих армии. Всего лишь через десять минут после взлета с дорогим мультикоптером оборвалась связь.

Пока разворачивалась спасательная операция коптера, в одесскую полицию поступил сигнал от военных о летающем объекте, который кружится над стратегическими целями. Местные полицейские были не в курсе задумки свои коллег и назначили награду в две тысячи гривен за посадку аппарата. Однако военные не стали ожидать помощи и попросту прошили коптер пулями из автомата Калашникова, а потом выдали куски DJI Matrice 300 RTK правоохранителям.

Полицейские потратили на него 1 миллион 454 тысяч гривен, в различных комплектациях в магазинах он стоит от 600 до 900 тысяч гривен. DJI Matrice 300 RTK небольшого размера, разгоняется до 83 км/ч, может взмывать на высоту в 5 километров и летать около 55 минут. В дрон встроена спутниковая система позиционирования, тепловизор, камера с приближением, лазерный дальномер, система инфракрасных датчиков и еще одна камера с широкоугольным объективом.

Ранее сообщалось, киевский стартап, разрабатывающий недорогие технологии борьбы с дронами, создал дешевую беспилотную авиационную систему для отслеживания цели в полете и нанесения кинетического удара.