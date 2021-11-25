Верховный суд Египта вынес окончательно смертный приговор для 21 боевика из террористической организации, связанной с «Аль-Каидой» и «Исламским государством».

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство MENA.

Отмечается, что боевики попали на скамью подсудимых по обвинению в причастности к джихадистской группировке «Ансар Бейт Аль-Макдис». С 2011 по 2014 годы эта организация была связана с Аль-Каидой. Она действовала на Синайском полуострове, а также организовывала атаки против Израиля.

В 2014 году группировка объявила о союзе с ИГИЛ. С тех пор АБМ была переименована в «Синайскую провинцию Исламского государства». В 2013-2014 годах группировка устроила несколько взрывов в Египте и Израиле, убила несколько десятков полицейских и солдат, а также покушалась на министра внутренних дел Египта.

АБМ признана террористической организацией в Египте, ОАЭ, Великобритании и США.

Напомним, севернокорейский суд вынес смертный приговор мужчине, который ввез в страну флешку с «Игрой в кальмара».