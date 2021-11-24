Контрабандиста, который на USB-накопителе транспортировал в Северную Корею сериал Netflix «Игра в кальмара», приговорили к смертной казни.

Об этом передает RFA.

Местные силовики взяли след после того, как поймали семерых старшеклассников на просмотре глобального хита. Студент, заплативший за диск, получил пожизненное заключения. Остальных шестерых на пять лет сослали на каторжные работы, а учителей и администрацию школ, где они учились, уволили с работы и присудили им распределение на отдаленные шахты.

Источник RFA уточняет, что смертный приговор приведут в исполнение. «Игра в кальмара» проникла в КНДР, несмотря на все усилия властей по недопущению проникновения. Сериал начали распространять в народе на флешках и SD-картах.

Радио Свободная Азия пишет, что антиутопический мир шоу, в котором маргинализованные люди сталкиваются друг с другом в традиционных детских играх за огромные денежные призы, а проигравшие игроки предаются смерти, находит отклик у северокорейцев, занимающих небезопасные должности.

— Все это началось на прошлой неделе, когда старшеклассник тайно купил USB-накопитель с южнокорейской дорамой «Игра в кальмара» и посмотрел ее с одним из своих лучших друзей в классе. Друг рассказал нескольким другим студентам, которые заинтересовались, и они поделились с ними флешкой. Они были пойманы цензорами, которые получили наводку, — объясняет собеседник издания в правоохранительных органах.

Согласно источнику RFA, арест семи студентов является первым случаем, когда правительство применяет недавно принятый закон «Об искоренении реакционной мысли и культуры» в деле, касающемся несовершеннолетних.

Закон, обнародованный в прошлом году, предусматривает максимальное наказание в виде казни за просмотр, хранение или распространение продукции из капиталистических стран, особенно из Южной Кореи и США.

Напомним, Ким Чен Ын устроил военный парад посреди ночи.