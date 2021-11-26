На автодороге Н-24 «Благовещенское-Николаев» возле поворота в село Щербани Вознесенского района неустановленный водитель на автомобиле сбил мужчину.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

Сообщение о ДТП правоохранителям поступило на спецлинию 102 сегодня, 25 ноября, около 19:10. Полиция устанавливает личность погибшего, а также водителя и разыскивают транспортное средство, на котором было совершено преступление. По предварительной информации, это легковушка черного цвета со значительными механическими повреждениями.

Событие следователи квалифицировали по признакам ч. 2 ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть потерпевшего». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Полицейские просят граждан, которые владеют любой информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавших указанную автоаварию, обратиться по адресу: город Николаев, улица Спасская, 12 или по телефонам (050) 013 0148, 102.

Напомним, что во вторник вечером, 23 ноября, 35-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito сбил насмерть пенсионера, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на Одесском шоссе в Николаеве.