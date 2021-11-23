Во вторник вечером, 23 ноября, 35-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito сбил насмерть пенсионера, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на Одесском шоссе в Николаеве.

Об этом сообщается на сайте полиции Николаевской области.

По указанному факту следователи возбудили уголовное производство по признакам части 2 статьи 286 УКУ «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Отмечается, что все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

В полиции просят всех, кто владеет какой-либо информацией о случившемся, сообщить об этом по адресу: Николаев, улица Спасская, 12, телефон 063-426-23-32 или 102.

Напомним, что утром 13 октября на трассе Н-11 «Днер–Николаев» в Баштанском районе перевернулся Mitsubishi Lancer, мужчина за рулем погиб, выжившего пассажира забрали медики.