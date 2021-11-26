В Николаевской области «бизнесмены» производили и сбывали фальсифицированные подакцизные товары в особо крупных размера, зарабатывая на этом более 5 миллионов гривен ежемесячно.

В пресс-службе СБУ в Николаевской области сообщают, что организовал подпольное производство контрафактного алкоголя безработный житель Николаева. Он для этого арендовал 4 складских помещения в гаражном кооперативе на промзоне.

– За последний год злоумышленник вместе с партнерами производил оптовые партии «алкогольных напитков» разной крепости. Сбывали «товар» постоянным клиентам. Общий объем ежемесячно реализуемого фальсифицированного алкоголя составлял около 30 тысяч литров, – сообщили в СБУ.

Также правоохранители отмечают, что дельцы продавали и табачные изделиями импортного производства, вероятно, полученными контрабандным путем. В ходе 52 обысков изъято почти 18 тысяч литров спиртосодержащего вещества разной, а также почти 54 тысяч пачек табачных изделий без акцизных марок.

Трем «бизнесменам» объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка в целях сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины. Двое из них задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжается следствие по выявлению и привлечению к ответственности всех причастных к сделке лиц.

Ранее сообщалось, что сотрудники Управления стратегических расследований в Николаевской области совместно с работниками Управления превентивной деятельности по области проверили работу магазинов, киосков, расположенных возле вокзалов, а также места возможной стихийной торговли и другие объекты, реализующие спиртные и табачные изделия.В результате полицейские изъяли 1269 пачек сигарет с логотипами разных табачных брендов без марок акцизного налога и более 50 литров алкоголя