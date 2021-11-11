Вчера, 10 ноября, сотрудники Управления стратегических расследований в Николаевской области совместно с работниками Управления превентивной деятельности по области проверили работу магазинов, киосков, расположенных возле вокзалов, а также места возможной стихийной торговли и другие объекты, реализующие спиртные и табачные изделия.

В результате полицейские изъяли 1269 пачек сигарет с логотипами разных табачных брендов без марок акцизного налога и более 50 литров алкоголя, сообщает пресс-служба Нацполиции Николаевской области.

Отмечается, что торговцы продавали товар без соответствующих разрешительных документов без документального подтверждения происхождения качества алкогольной и табачной продукции.

— Всего с начала отработки на территории Николаевской области полицейские изъяли более 7 тысяч сигаретных пачек и около 300 литров спиртных напитков с логотипами разных брендов и без марок акцизного налога, — говорится в сообщении.

В отношении нарушителей составлены административные материалы по ст. 156 КУоАП (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями) и ст. 164 КУоАП (нарушение порядка производства хозяйственной деятельности).

В подобных случаях предусмотрен штраф от двухсот до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства, сырья и денег, полученных от продажи нелегальных товаров.

Напомним, ранее вице-мэр Николаева Юрий Степанец заявил, что полиция не занимается закрытием точек нелегальной торговли алкоголя в Николаеве.