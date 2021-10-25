Вице-мэр Юрий Степанец заявил, что полиция не занимается закрытием точек нелегальной торговли алкоголя в Николаеве.

Об этом он сказал на расширенном аппаратном совещании в мэрии Николаева в понедельник, 25 октября, пишут НикВести.

Юрий Степанец отметил, что недавно состоялась встреча по данному вопросу, в которой принимали участие и сотрудники полиции.

— На встрече был поднят вопрос по поводу неотработки, к сожалению, органами Национальной полиции вопроса о борьбе с нелегальными точками продажи алкогольных напитков. Действительно, ругать районные администрации есть за что — это ненаполнение базы таких пунктов продажи. Но то, что, к сожалению, Национальная полиция никак не влияет на то, чтобы закрывать такие объекты, это так. Мы еще дополнительно обратились к министру Монастырскому (министр внутренних дел, — прим.) по поводу прекращения торговли фальсифицированными алкогольными напитками в масштабах страны. Сейчас через интернет можно купить любое количество фальсифицированного алкоголя, — сказал Юрий Степанец.

В свою очередь, член экспертно-общественного совета при исполнительном комитете Николаевского горсовета Валерий Ветров тоже отметил, что районные администрации не предоставляют полную информацию по «наливайкам».

— Пока особого прогресса в этой работе нет. Мы определили план действий. Первый этап определения районными администрации точек незаконного сбыта. Но информация, которую нам предоставили, это только киоски, которые находятся на виду. А все, что находится во дворах — такой информации нет. То есть работа не была проведена. Сейчас начнется контроль предпринимателей, все будут ходить, проверять карантинные условия. А что вот с этими точками, где будет такое же скопление людей и они будут продолжать свою деятельность незаконно? — поинтересовался Валерий Ветров.

Ранее заместитель городского головы Николаева Юрий Степанец констатировал, что все принимаемые меры не приводят к закрытию точек нелегальной торговли алкогольными напитками.

Напомним, в Николаеве чиновники мэрии разработают интерактивную карту, где каждый горожанин сможет отметить «наливайки» — объекты нелегальной торговли алкогольными напитками.

Также сообщалось, что николаевский горсовет рассмотрит запрет на продажу алкоголя в городе с 22:00 до 10:00. В марте члены комиссии по вопросам гласности и законности Николаевского горсовета единогласно поддержали такую инцииативу.