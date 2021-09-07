В Николаеве чиновники мэрии разработают интерактивную карту, где каждый горожанин сможет отметить «наливайки» — объекты нелегальной торговли алкогольными напитками.

Об этом речь во вторник, 7 сентября, в ходе заседания рабочей группы по борьбе с незаконной торговлей алкогольными напитками, передают НикВести.

Заместитель городского головы Юрий Степанец пообещал, что представители городской власти вместе с общественниками будут проводить рейды по этим точкам, чтобы пресекать подобную деятельность.

— Всех членов рабочей группы также призываю наносить на эту карту объекты, которые выявим в ходе рейдовой работы. Чтобы прекратить эту торговлю незаконную. Во-вторых, мы планируем привлечь широкий круг населения нашего города к этой работе. Призываю горожан не быть безразличными к том позорному явлению. Наносите эти точки на нашу интерактивную карту, обращайтесь в Николаевский городской совет, в районные администрации для ликвидации этих объектов, — указал Юрий Степанец.

Отдельно он пообещал, что в течение недели отдел горсовета по координации работы с правоохранительными органами разработает график рейдов и проверок.

— Эти графики донести до населения и членов рабочей группы. Сформировать группы, которые будут проводить рейды в районах города. Привлечь в эти группы представителей общественности. Ветераны АТО хотят принять участие в этой работе, также «Национальный корпус» и другие. Обязательно их привлечь, — поручил Юрий Степанец.

Напомним, Николаевский горсовет рассмотрит запрет на продажу алкоголя в городе с 22:00 до 10:00.

Напомним, в марте члены комиссии по вопросам гласности и законности Николаевского горсовета единогласно поддержали такую инцииативу.

Отметим, что впервые инициатива о запрете продажи в Николаеве после 22:00 алкоголя подымалась еще в 2009 году. Тогда в Николаеве даже проходили соответствующие общественные слушания.

В 2010 году вопрос о необходимости введения ограничений на продажу алкогольных и слабоалкогольных напитков говорил начальник отдела криминальной милиции по делам детей УМВС Украины в Николаевской области Вячеслав Мунтян.