Заместитель городского головы Николаева Юрий Степанец констатировал, что все принимаемые меры не приводят к закрытию точек нелегальной торговли алкогольными напитками.

Об этом речь шла в ходе заседания рабочей группы по борьбе с незаконной торговлей алкогольными напитками, передают НикВести.

Речь идет о штрафах, проверках, изъятии и прочем.

— Процесс вроде бы идет, идут проверки и изъятия, штрафы, но результата нет, к сожалению. Вот почему люди в нас не верят. Нам нужно обиться результата, чтоб эта точка закрылась. Взять старый район, центр, практически, в каждом дворе продают алкоголь. Это не просьба, а требование отработать территорию района, предоставить данные рабочей группе, — сказал Юрий Степанец.

Это подтвердил и депутат горсовета Александр Ковтун.

— Попросили вызвать следователя на место, он при нас приехал и говорит, что это заведение будет закрыто. Составили протокол о нарушении правил торговли. Никто ничего не берет на экспертизу, что там контрафакт. Никто ничего не изымает. При нас закрылось, мы уходим, а на следующий день опять работает, — рассказал Александр Ковтун.

Напомним, в Николаеве чиновники мэрии разработают интерактивную карту, где каждый горожанин сможет отметить «наливайки» — объекты нелегальной торговли алкогольными напитками.

Напомним, Николаевский горсовет рассмотрит запрет на продажу алкоголя в городе с 22:00 до 10:00.

Напомним, в марте члены комиссии по вопросам гласности и законности Николаевского горсовета единогласно поддержали такую инцииативу.

Отметим, что впервые инициатива о запрете продажи в Николаеве после 22:00 алкоголя подымалась еще в 2009 году. Тогда в Николаеве даже проходили соответствующие общественные слушания.

В 2010 году вопрос о необходимости введения ограничений на продажу алкогольных и слабоалкогольных напитков говорил начальник отдела криминальной милиции по делам детей УМВС Украины в Николаевской области Вячеслав Мунтян.