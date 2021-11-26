В четверг, 25 ноября, в Баштанском районе Николаевской области грузовой поезд сбил насмерть 80-летнего мужчину.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Трагедия произошла днем в Баштанском районе недалеко от переезда «Новопавловский». Пенсионер погиб на месте. На данный обстоятельства трагедии выясняются.

По факту преступления, правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 276 Уголовного кодекса Украины. В полиции сообщают, что машинист нарушил правила безопасности передвижения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее сообщалось, что под Харьковом два поезда сбили женщину: первый отметнул тело под колеса второго. Авария замедлила всю железнодорожную сеть региона.