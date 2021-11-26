В результате стрельбы посреди марша феминисток в городе Гуаймас в Мексике убиты три человека.

Об этом сообщает Корреспондент.

Отмечается, что убиты двое мужчин и женщина. Мужчины были охранниками мэра города Карлы Кордовы, а женщина — участником протеста феминисток.

Марш в Гуаймасе был одним из серии протестов в городах Мексики, направленных на осуждение насилия в отношении женщин в этой латиноамериканской стране.

В штате Сонора, где произошла стрельба, ранее были конфликты между несколькими картелями, но пока не ясно, связаны ли это со стрельбой, пишет издание АР.

Напомним, в субботу, 6 ноября, в Мексике в результате масштабного дорожно-транспортного происшествия погибли по меньшей мере 19 человек. Еще трое пострадали.