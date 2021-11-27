Центральный районный суд Николаева избрал меру пресечения двум женщинам, подозреваемым в отношении к работе борделя, замаскированного под стриптиз-клуб.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно материалам ходатайства, 31-летняя подозреваемая работала в заведении администратором. Она искала и подбирала девушек для занятия проституцией, согласовывала стоимость таких услуг, контролировала работу персонала.

Прокурор просил назначить женщине ночной домашний ареста. Она не возражала и признала свою вину, от дачи объяснений отказалась, ссылаясь на тяжелое эмоциональное состояние. Против удовлетворения ходатайства она, как и ее защитник, не возражала.

Следственная судья назначила подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста с 21:00 до 08:00 с ношением электронного браслета.

Кроме этого, круглосуточный домашний арест также с ношением электронного браслета назначили другой причастной к преступлению фигурантке дела.

Напомним, николаевские правоохранители прервали работу борделя в среду, 24 ноября.