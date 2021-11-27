Боевики за сутки дважды открывали огонь по позициям ВСУ. В результате вражеского обстрела погиб украинский военный.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы.
За прошедшие сутки, 26 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В направлении Марьинки противник совершил обстрел из минометов калибра 82 мм.
В сторону Новомихайловки враг открывал огонь из стрелкового оружия.
В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину.
Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
По состоянию на 7 часов утра, 27 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Напомним, 24 ноября в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Он находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья-удовлетворительное.
Боевики за сутки дважды открывали огонь по позициям ВСУ. В результате вражеского обстрела погиб украинский военный.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы.
За прошедшие сутки, 26 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В направлении Марьинки противник совершил обстрел из минометов калибра 82 мм.
В сторону Новомихайловки враг открывал огонь из стрелкового оружия.
В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину.
Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
По состоянию на 7 часов утра, 27 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Напомним, 24 ноября в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Он находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья-удовлетворительное.