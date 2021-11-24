На Донбассе за прошедшие сутки, 23 ноября, зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня, один из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает штаб ООС.

Отмечается, что в направлении Зайцевого вражеские войска вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, а у Верхнеторецкого враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Шумов открывался огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Широкино противник применял минометы калибра 120 мм.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Он находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья-удовлетворительное.

По состоянию на 7 часов утра, 24 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, за сутки, 21 ноября, на Донбассе со стороны оккупационных войск РФ зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Одно — с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.