На Донбассе за прошедшие сутки, 23 ноября, зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня, один из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает штаб ООС.
Отмечается, что в направлении Зайцевого вражеские войска вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, а у Верхнеторецкого враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В сторону Шумов открывался огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Широкино противник применял минометы калибра 120 мм.
В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Он находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья-удовлетворительное.
По состоянию на 7 часов утра, 24 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Напомним, за сутки, 21 ноября, на Донбассе со стороны оккупационных войск РФ зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Одно — с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
На Донбассе за прошедшие сутки, 23 ноября, зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня, один из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает штаб ООС.
Отмечается, что в направлении Зайцевого вражеские войска вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, а у Верхнеторецкого враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В сторону Шумов открывался огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Широкино противник применял минометы калибра 120 мм.
В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Он находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья-удовлетворительное.
По состоянию на 7 часов утра, 24 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Напомним, за сутки, 21 ноября, на Донбассе со стороны оккупационных войск РФ зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Одно — с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.