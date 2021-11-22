За прошедшие сутки, 21 ноября, на Донбассе со стороны оккупационных войск РФ зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Одно — с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
В направлении Попасной оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
В сторону Катериновки в Луганской области противник стрелял из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, из стрелкового оружия.
Украинские защитники открывали ответный огонь. Потерь среди украинских военнослужащих в результате действий врага нет.
С начала текущих суток на Донбассе сохраняется режим «тишины».
Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у России больше 92 тысяч военнослужащих, сосредоточенных вокруг границ Украины, и она готовится к нападению в конце января или начале февраля 2022 года.
При этом министр обороны Украины Алексей Резников считает, что президент РФ Владимир Путин вряд ли отважится на полномасштабную войну, несмотря на маневры у границ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном вторжении в Украину российских сил в следующем году. По его словам, теперь «следует ожидать на провокации».
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"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусільСтанислав Мартиросов
За прошедшие сутки, 21 ноября, на Донбассе со стороны оккупационных войск РФ зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Одно — с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
В направлении Попасной оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
В сторону Катериновки в Луганской области противник стрелял из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, из стрелкового оружия.
Украинские защитники открывали ответный огонь. Потерь среди украинских военнослужащих в результате действий врага нет.
С начала текущих суток на Донбассе сохраняется режим «тишины».
Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у России больше 92 тысяч военнослужащих, сосредоточенных вокруг границ Украины, и она готовится к нападению в конце января или начале февраля 2022 года.
При этом министр обороны Украины Алексей Резников считает, что президент РФ Владимир Путин вряд ли отважится на полномасштабную войну, несмотря на маневры у границ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном вторжении в Украину российских сил в следующем году. По его словам, теперь «следует ожидать на провокации».