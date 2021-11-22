За прошедшие сутки, 21 ноября, на Донбассе со стороны оккупационных войск РФ зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Одно — с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

В направлении Попасной оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

В сторону Катериновки в Луганской области противник стрелял из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, из стрелкового оружия.

Украинские защитники открывали ответный огонь. Потерь среди украинских военнослужащих в результате действий врага нет.

С начала текущих суток на Донбассе сохраняется режим «тишины».

Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у России больше 92 тысяч военнослужащих, сосредоточенных вокруг границ Украины, и она готовится к нападению в конце января или начале февраля 2022 года.

При этом министр обороны Украины Алексей Резников считает, что президент РФ Владимир Путин вряд ли отважится на полномасштабную войну, несмотря на маневры у границ.