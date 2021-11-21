Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном вторжении в Украину российских сил в следующем году. По его словам, теперь «следует ожидать на провокации».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

В частности, Дмитрий Песков заявил, что «провокации» могут возникнуть на фоне того, чтобы якобы доказать заявления Запада об угрозе вторжения России в Украину, однако какими могут быть эти «провокации», он не уточнил.

— Эта истерика нагнетается искусственно. Обвиняют (Москву, — прим.) в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнал свои вооруженные силы через океан. То Есть Соединенные Штаты Америки. Ну, это не совсем логично и не совсем прилично, — сказал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что попытки силового решения деоккупации ОРДЛО может иметь для Украины «серьезные последствия».

— Украина добивается этого, скорее всего, под прикрытием тех же учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море, американских, британских солдат в регионе, которых становится все больше, — добавил он.

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у России больше 92 тысяч военнослужащих, сосредоточенных вокруг границ Украины, и она готовится к нападению в конце января или начале февраля 2022 года.