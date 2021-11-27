Вследствие ухудшения погодных условий в трех областях обесточено 126 населенных пунктов.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС, передает Корреспондент.

— По состоянию на 07:00 27 ноября в результате усложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 126 населенных пунктов в 3 областях (Киевская — 93, Черниговская — 31 и Кировоградская — 2), — сказано в сообщении.

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. На выходных практически во всех регионах ожидаются дожди, но немного потеплеет.

Напомним, ранее три самолета лоукостера Ryanair не смогли сесть в Одессе из-за погодных условий: плотный туман закрывал посадочную полосу.