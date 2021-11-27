Сегодня днем, 27 ноября, на автодороге «Одесса-Николаев» произошло ДТП с участием трех большегрузов с полуприцепами.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Авария случилась близ села Нечаянное в направлении Новой Одессы. Два седельных тягача столкнулись лоб в лоб, после чего в них въехало такое же транспортное средство.

В результате ДТП почти вся проезжая часть оказалась перекрытой. Автомобили стоят в больших пробках в обоих направлениях до сих пор.

Очевидцы сообщают, что из-за столкновения пострадали люди, информация о жертвах пока не поступала.

Видео аварии в соцсетях делятся проезжающие мимо автомобилисты, предупреждая других водителей об опасности.

Напомним, в октябре под Одессой у села Дачного произошло ДТП: большегруз врезался в рейсовый автобус и убил двух пассажиров.