Пятилетний мальчик был застрелен на севере США, когда рядом снимала видео кучка подростков. Трагедия произошла в штате Миннесота в Бруклин-парке.

Об этом информирует Timpul.

Местная полиция сообщила, что 13-летний мальчик подозревается в случайной стрельбе из огнестрельного оружия. Его арестовали и поместили в центр для несовершеннолетних.

«Еще несколько несовершеннолетних присутствовали» на месте трагедии, в доме в городе на окраине Миннеаполиса, где «они пытались снять видео для социальных сетей», говорится в заявлении полиции.

Ранее сообщалось, в центре британского Ливерпуля убили ножом двенадцатилетнюю Аву Уайт, которая была послом мира в благотворительной организации.