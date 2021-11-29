Пятилетний мальчик был застрелен на севере США, когда рядом снимала видео кучка подростков. Трагедия произошла в штате Миннесота в Бруклин-парке.
Об этом информирует Timpul.
Местная полиция сообщила, что 13-летний мальчик подозревается в случайной стрельбе из огнестрельного оружия. Его арестовали и поместили в центр для несовершеннолетних.
«Еще несколько несовершеннолетних присутствовали» на месте трагедии, в доме в городе на окраине Миннеаполиса, где «они пытались снять видео для социальных сетей», говорится в заявлении полиции.
Ранее сообщалось, в центре британского Ливерпуля убили ножом двенадцатилетнюю Аву Уайт, которая была послом мира в благотворительной организации.
Пятилетний мальчик был застрелен на севере США, когда рядом снимала видео кучка подростков. Трагедия произошла в штате Миннесота в Бруклин-парке.
Об этом информирует Timpul.
Местная полиция сообщила, что 13-летний мальчик подозревается в случайной стрельбе из огнестрельного оружия. Его арестовали и поместили в центр для несовершеннолетних.
«Еще несколько несовершеннолетних присутствовали» на месте трагедии, в доме в городе на окраине Миннеаполиса, где «они пытались снять видео для социальных сетей», говорится в заявлении полиции.
Ранее сообщалось, в центре британского Ливерпуля убили ножом двенадцатилетнюю Аву Уайт, которая была послом мира в благотворительной организации.