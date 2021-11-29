Вчера, 28 ноября, в Ингульском районе Николаева поймали мужчину, который раскладывал «закладки» с наркотиками.

Об этом информируют в полиции Николаевской области.

Около 15:15 в чат-бот DrugHunters поступило сообщение, что неизвестный мужчина ищет или раскладывает «закладки» на улице Китобоев.

Прибыв на место происшествия, правоохранители заметили мужчину по ориентировке. Во время разговора с патрульными 26-летний местный житель признался, что у него с собой сверток с наркотическим веществом. Николаевца задержали и вызвали на место следственно-оперативную группу.

Ранее НикВести писали, что жители Николаева обеспокоены горожанами, которые ищут «закладки» с наркотиками под окнами жилых домов и даже на детских площадках.