В Ивано-Франковской области на Бурштынской ТЭС произошла утечка газа, госпитализировали пятерых человек.

Об этом сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Взрыв зафиксировали еще вечером вчерашнего дня в 22:12.

— На котле седьмого энергоблока произошла разгерметизация экранной трубы диаметром 60 мм, в результате чего произошел выброс газопаровой смеси и газов из топки котла и получили ожоги два работника, которых госпитализировали, — указали хронику в Службе спасения.

После инцидента седьмой энергоблок БуТЭС в срочном порядке остановили, запустив четвертый. Станция работает в прежнем режиме.

Местные медики сообщают о пяти поступивших пациентах.

Напомним, этой зимой в Энергодаре Запорожской области на тепловой электростанции произошла серьезная авария, в результате которой город остался без света.