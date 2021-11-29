Правоохранители задержали троих фигурантов схемы бесконтактного сбыта наркотического средства — метадона в Николаевской, Одесской, Львовской, Харьковской и Киевских областях через Viber. Среди них 30-летний житель Николаева, который занимался распространением закладок.

Ему уже избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в 1 миллион гривен, сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Еще одному «закладчику» — 29-летнему жителю Одессы, суд избрал аналогичную меру пресечения. Оператора двух онлайн-магазинов наркотиков — 32-летнего жителя Харькова арестовали под залог в 900 тысяч гривен.

— По предварительным данным, злоумышленники ежемесячно сбывали около 2400 доз, обслуживая более 260 клиентов. Их месячный заработок достигал около 2 миллионов гривен. Злоумышленники использовали платежную систему электронных кошельков, счета которых пополняли клиенты. В дальнейшем денежные средства они выводили на банковские карты и обналичивали, — сказано в сообщении.

Правоохранители провели 13 одновременных обысков по местам жительства подозреваемых, во время которых изъяли 1,6 кг метадона, уже расфасованного в закладки и слип-пакеты, банковские карты, черновые записи, скреч-карты, стартовые пакеты разных мобильных операторов, денежные средства, мобильные телефоны, ноутбуки, электронные весы, пакеты с замком zip-Lock, изоленты и автомобили. Изъятое правоохранители направили на проведение экспертиз.

Отмечается, что спецоперацию по разоблачению наркодилеров провели при процессуальном руководстве областной прокуратуры сотрудниками Управления по борьбе с наркопреступностью в Николаевской области, следователями следственного управления, оперативниками управления уголовного розыска и Николаевского районного управления при силовой поддержке спецназовцев КОРД и роты полиции особого назначения.

Расследование продолжается. Причастность других лиц к совершению преступления устанавливается.

Как сообщалось, вчера, 28 ноября, в Ингульском районе Николаева поймали мужчину, который раскладывал «закладки» с наркотиками.