В Черниговской области полицейский погиб на охоте: ему в голову попал шальной выстрел начальника одного из районных управлений ГСЧС.

О несчастном случае сообщают в Офисе Генпрокурора.

Сами охотничьи мероприятия проходили в последний день выходных, 28 ноября. Возле села Майское начальник местного управления спасателей по ошибке ранил из охотничьего ружья патрульного. Выстрел пришелся на голову, через непродолжительное время правоохранитель скончался в реанимации.

Прокуратура расследует этот случай. Досудебное расследование проводят черниговские следователи ГБР.

Напомним, на Николаевщине компания охотников преследовала и обстреляла авто местного жителя, решив, что он — браконьер. Стрелка задержали полицейские, ему грозит до 15 лет заключения.