На Николаевщине кмпания охотников преследовала и обстреляла авто местного жителя, решив, что он — браконьер. Стрелка задержали полицейские, ему грозит до 15 лет заключения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Вчера, 20 ноября, около 21:40 в отделение полиции № 4 Николаевского районного управления поступило сообщение от гражданина о том, что неподалеку от села Украинка неизвестные во время движения обстреляли его авто Hyundai Tucson.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 50-летний потерпевший ехал через поле, когда его начали преследовать незнакомцы на автомобиле «Нива». Мужчины догнали заявителя, въехав в его авто, из-за чего тот выстрелил в воздух из ружья. В ответ один из оппонентов начал стрелять также из ружья по авто водителя. В результате водитель Hyundai получил ранения руки и головы и был госпитализирован.

Полицейские выяснили, что компания охотников из четырех человек, увидев в поле автомобиль потерпевшего, решили, что он браконьер. Чтобы убедиться в этом, начали движение за ним, а когда тот стал бежать и стрелять, открыли ответную стрельбу.

Участники конфликта были доставлены в отделение полиции, где следователи задержали 36-летнего жителя Одессы, непосредственно стрелявшего, в порядке ст. 208 УПК. Оба охотничьих ружья правоохранители изъяли.

По данному факту проводится расследование уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины «Покушение на умышленное убийство». Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

В ближайшее время по согласованию с окружной прокуратурой задержанному объявят о подозрении и судом будет избрана мера пресечения.

Напомним, недавно в Николаеве 20-летний парень по неосторожности подстрелил свою девушку.