Вчера, 10 ноября, в Николаевское районное в управление полиции поступило сообщение от 20-летнего парня о том, что его девушка получила огнестрельное ранение плеча. 18-летняя потерпевшая была госпитализирована, пока ее жизни ничего не угрожает.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Сообщение в полицию поступило около 20:20. На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили, что девушка получила телесные повреждения в результате неосторожного обращения с оружием заявителем. Парень сразу сообщил о происшествии полицию и вызвал скорую медицинскую помощь.

По указанному факту следователи возбудили уголовное производство по ст. 128 Уголовного кодекса Украины «Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение». Пистолет, предварительно травматическое действие, разрешение на приобретение и хранение которого законодательством не предусмотрено, правоохранители изъяли. Продолжается расследование.

Напомним, что в Винницкой области во время охоты произошел несчастный случай: выстрел по дичи задел подростка, который получил ранения в областях головы и груди.