В Винницкой области во время охоты произошел несчастный случай: выстрел по дичи задел подростка, который получил ранения в областях головы и груди.
Об этом передает региональная полиция.
Правоохранители получили информацию о происшествии вчера днем. В больницу привезли мальчика с огнестрельным ранением груди и головы. Оказалось, что 14-летний мальчик пострадал, когда его односельчанин пытался подстрелить пернатую дичь. Дробь задела ребенка в момент рикошета.
У неосторожного стрелка забрали зарегистрированное ружье, открыто уголовное дело по 128 статье УК (неосторожное тяжелое или средней тяжести телесное повреждение).
Напомним, на Волыни мужчина случайно застрелил 32-летнего жителя Луцка во время охоты.
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В Винницкой области во время охоты произошел несчастный случай: выстрел по дичи задел подростка, который получил ранения в областях головы и груди.
Об этом передает региональная полиция.
Правоохранители получили информацию о происшествии вчера днем. В больницу привезли мальчика с огнестрельным ранением груди и головы. Оказалось, что 14-летний мальчик пострадал, когда его односельчанин пытался подстрелить пернатую дичь. Дробь задела ребенка в момент рикошета.
У неосторожного стрелка забрали зарегистрированное ружье, открыто уголовное дело по 128 статье УК (неосторожное тяжелое или средней тяжести телесное повреждение).
Напомним, на Волыни мужчина случайно застрелил 32-летнего жителя Луцка во время охоты.