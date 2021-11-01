В Винницкой области во время охоты произошел несчастный случай: выстрел по дичи задел подростка, который получил ранения в областях головы и груди.

Об этом передает региональная полиция.

Правоохранители получили информацию о происшествии вчера днем. В больницу привезли мальчика с огнестрельным ранением груди и головы. Оказалось, что 14-летний мальчик пострадал, когда его односельчанин пытался подстрелить пернатую дичь. Дробь задела ребенка в момент рикошета.

У неосторожного стрелка забрали зарегистрированное ружье, открыто уголовное дело по 128 статье УК (неосторожное тяжелое или средней тяжести телесное повреждение).

Напомним, на Волыни мужчина случайно застрелил 32-летнего жителя Луцка во время охоты.