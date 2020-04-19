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На Волыни мужчина случайно застрелил 32-летнего жителя Луцка во время охоты.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции Волынской области.
Отмечаетя, что инцидент произошел в пятницу, 17 апреля.
– В лесном массиве вблизи села Гречища Любешовского района 52-летний местный житель во время разрядки охотничьего карабина случайно выстрелил в 32-летнего жителя Луцка, - говорится в сообщении.
Вследствие ранения мужчина погиб. Правонарушитель задержан. Охотничье оружие, зарегистрированное в установленном законом порядке, изъяли.
Дело возбуждено по части 1 статье 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок от трех до пяти лет.
Напомним, 49-летний ветеран войны на Донбассе в ходе распития алкогольных напитков со своим приятелем выстрелил в последнего из охотничьего ружья, тот скончался на месте.
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На Волыни мужчина случайно застрелил 32-летнего жителя Луцка во время охоты.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции Волынской области.
Отмечаетя, что инцидент произошел в пятницу, 17 апреля.
– В лесном массиве вблизи села Гречища Любешовского района 52-летний местный житель во время разрядки охотничьего карабина случайно выстрелил в 32-летнего жителя Луцка, - говорится в сообщении.
Вследствие ранения мужчина погиб. Правонарушитель задержан. Охотничье оружие, зарегистрированное в установленном законом порядке, изъяли.
Дело возбуждено по части 1 статье 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок от трех до пяти лет.
Напомним, 49-летний ветеран войны на Донбассе в ходе распития алкогольных напитков со своим приятелем выстрелил в последнего из охотничьего ружья, тот скончался на месте.