На Волыни мужчина случайно застрелил 32-летнего жителя Луцка во время охоты.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции Волынской области.

Отмечаетя, что инцидент произошел в пятницу, 17 апреля.

– В лесном массиве вблизи села Гречища Любешовского района 52-летний местный житель во время разрядки охотничьего карабина случайно выстрелил в 32-летнего жителя Луцка, - говорится в сообщении.

Вследствие ранения мужчина погиб. Правонарушитель задержан. Охотничье оружие, зарегистрированное в установленном законом порядке, изъяли.

Дело возбуждено по части 1 статье 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, 49-летний ветеран войны на Донбассе в ходе распития алкогольных напитков со своим приятелем выстрелил в последнего из охотничьего ружья, тот скончался на месте.