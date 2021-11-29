В Португалии официально зафиксировали новый штамм коронавируса Omicron, которым заразились 13 членов футбольной команды в Лиссабоне после возвращения одного из игроков из Южной Африки.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что о заражении игроков лиссабонской команды «Белененсеш» стало известно во время состоявшегося в субботу матча с командой «Бенфики».

Тогда игру остановили на второй минуте второго тайма из-за того, что на футбольное поле после перерыва вернулись только семь игроков команды «Белененсеш», ведь остальные игроки находились на самоизоляции.

По словам спикера клуба, всего на самоизоляции находятся 44 члена команды «Белененсеш».

Отмечается, что симптомы болезни начали проявляться у игроков и членов клуба после того, как один из футболистов вернулся из поездки в Южную Африку.

В общем, как сообщили в пресс-службе клуба, «двое-трое» игроков испытывают симптомы болезни, остальные переносят ее бессимптомно.

Напомним, ранее тринадцать игроков МФК «Николаев» заболели коронавирусом. В связи с этим матч команды с ФК «Таврия», который был запланирован на 13 ноября, перенесли на более поздний срок.