В понедельник, 29 ноября, в городе Ковель Волынской области в отделении патрульной полиции один из правоохранителей покончил жизнь самоубийством.

Об этом сообщают «Волынские Новости» со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что мужчина застрелился в туалете отделения патрульной полиции на улице Драгоманова около 12:00.

Известно, что полицейский вышел в туалет. Спустя некоторое время его коллеги услышали выстрел. Они побежали в уборную, где обнаружили тело 28-летнего патрульного с огнестрельным ранением.

На место происшествия вызвали врачей скорой медицинской помощи. Медики прибыли оперативно, однако спасти мужчину не удалось.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области полицейский погиб на охоте: ему в голову попала пуля от выстрела начальника одного из районных управлений ГСЧС.