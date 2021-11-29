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В понедельник, 29 ноября, в городе Ковель Волынской области в отделении патрульной полиции один из правоохранителей покончил жизнь самоубийством.
Об этом сообщают «Волынские Новости» со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что мужчина застрелился в туалете отделения патрульной полиции на улице Драгоманова около 12:00.
Известно, что полицейский вышел в туалет. Спустя некоторое время его коллеги услышали выстрел. Они побежали в уборную, где обнаружили тело 28-летнего патрульного с огнестрельным ранением.
На место происшествия вызвали врачей скорой медицинской помощи. Медики прибыли оперативно, однако спасти мужчину не удалось.
Ранее сообщалось, что в Черниговской области полицейский погиб на охоте: ему в голову попала пуля от выстрела начальника одного из районных управлений ГСЧС.
В понедельник, 29 ноября, в городе Ковель Волынской области в отделении патрульной полиции один из правоохранителей покончил жизнь самоубийством.
Об этом сообщают «Волынские Новости» со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что мужчина застрелился в туалете отделения патрульной полиции на улице Драгоманова около 12:00.
Известно, что полицейский вышел в туалет. Спустя некоторое время его коллеги услышали выстрел. Они побежали в уборную, где обнаружили тело 28-летнего патрульного с огнестрельным ранением.
На место происшествия вызвали врачей скорой медицинской помощи. Медики прибыли оперативно, однако спасти мужчину не удалось.
Ранее сообщалось, что в Черниговской области полицейский погиб на охоте: ему в голову попала пуля от выстрела начальника одного из районных управлений ГСЧС.