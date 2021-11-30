Троих граждан Украины и гражданина Беларуси задержали в Литве за незаконную перевозку нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает Delfi, ссылаясь на Службу охраны госграницы при МВД Литвы.

По информации правоохранителей, в пограничном Лаздияйском районе во время рейда на автомагистралях в воскресенье были остановлены два направлявшиеся в сторону Польши автомобиля, управляемые гражданами Украины. В них находились 10 нелегальных мигрантов, представившихся гражданами Ирака.

В тот же день на территории Друскининского самоуправления были задержаны гражданин Украины и гражданин Беларуси, которые на своих автомобилях прибыли сюда, как было установлено в ходе расследования, чтобы забрать незаконно пересекших литовско-белорусскую границу мигрантов.

В итоге всех водителей поместили в СИЗО. Нелегалов допрашивают на погранзаставах.

Указано, что в этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. нелегальных мигрантов.

За попытку нелегального перевоза людей через границу законами Литвы предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до шести лет.

Напомним, Европейская комиссия составит «черный список», направленный на введение санкций в отношении транспортных и туристических компаний, причастных к незаконному ввозу мигрантов в Беларусь.