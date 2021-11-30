Беларусь с Россией планируют провести совместные учения по прикрытию южных границ.

Об этом заявил министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин, сообщает пресс-служба Минобороны РБ.

— Мы планируем проведение учений совместно с нашими коллегами, основным стратегическим союзником — Российской Федерацией, — сказал Виктор Хренин по итогам совещания по вопросам военной безопасности с участием Александра Лукашенко в центре стратегического управления стационарного пункта управления Генерального штаба ВС Республики Беларусь.

Он отметил, что «у войск запланирован комплекс мероприятий на среднесрочную перспективу по прикрытию южных границ Беларуси».

Виктор Хренин обвинил стран-соседей в якобы милитаризации и подчеркнул, что это заставляет планировать ответные меры, чтобы не позволить вовлечь Беларусь в провокации.

— Поэтому у нас все войска находятся в пунктах постоянной дислокации, а с 1 декабря начнем активно заниматься боевой подготовкой, — сказал Виктор Хренин.

Как сообщалось, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил «не остаться в стороне» в случае обострения боестолкновений на востоке Украины.