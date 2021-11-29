Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил «не остаться в стороне» в случае обострения боестолкновений на востоке Украины.
Слова диктатора приводятся на его личном сайте.
Непризнанный лидер страны поспешил убедить Кремль в своей верности.
— Начинаются активные телодвижения вокруг Российской Федерации под прикрытием того, что она «собирается напасть на Украину». У меня таких сведений о планируемом нападении России на Украину нет. Но если бы такие замыслы были, то белорусские военные, в том числе я, об этом бы знали. Нас бы поставили в известность. Но я еще раз говорю: факты на стол. Они прекрасно понимают: если они опять развяжут войнушку на Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется. И ясно, на чьей стороне будет Беларусь, — рассказал Александр Лукашенко.
И добавил, что Украина зря укрепляет границу с Беларусью.
— Они это понимают, поэтому начали усиливать свою северную, белорусско-украинскую границу. Хотя для этого никаких фактов, причин сегодня нет. Там абсолютная тишина и даже спокойнее, чем было раньше. Тем не менее они выводят туда воинский контингент и заявляют об этом откровенно. Это порядка 8 тыс. на этом этапе. Что творится на западной границе с Польшей и Прибалтикой, вы хорошо осведомлены, — заговорил самоназначенный президент.
Ранее сообщалось, правительство Литвы оценивает возможность инициировать международный судебный процесс против Александра Лукашенко.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил «не остаться в стороне» в случае обострения боестолкновений на востоке Украины.
Слова диктатора приводятся на его личном сайте.
Непризнанный лидер страны поспешил убедить Кремль в своей верности.
— Начинаются активные телодвижения вокруг Российской Федерации под прикрытием того, что она «собирается напасть на Украину». У меня таких сведений о планируемом нападении России на Украину нет. Но если бы такие замыслы были, то белорусские военные, в том числе я, об этом бы знали. Нас бы поставили в известность. Но я еще раз говорю: факты на стол. Они прекрасно понимают: если они опять развяжут войнушку на Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется. И ясно, на чьей стороне будет Беларусь, — рассказал Александр Лукашенко.
И добавил, что Украина зря укрепляет границу с Беларусью.
— Они это понимают, поэтому начали усиливать свою северную, белорусско-украинскую границу. Хотя для этого никаких фактов, причин сегодня нет. Там абсолютная тишина и даже спокойнее, чем было раньше. Тем не менее они выводят туда воинский контингент и заявляют об этом откровенно. Это порядка 8 тыс. на этом этапе. Что творится на западной границе с Польшей и Прибалтикой, вы хорошо осведомлены, — заговорил самоназначенный президент.
Ранее сообщалось, правительство Литвы оценивает возможность инициировать международный судебный процесс против Александра Лукашенко.