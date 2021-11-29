Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил «не остаться в стороне» в случае обострения боестолкновений на востоке Украины.

Слова диктатора приводятся на его личном сайте.

Непризнанный лидер страны поспешил убедить Кремль в своей верности.

— Начинаются активные телодвижения вокруг Российской Федерации под прикрытием того, что она «собирается напасть на Украину». У меня таких сведений о планируемом нападении России на Украину нет. Но если бы такие замыслы были, то белорусские военные, в том числе я, об этом бы знали. Нас бы поставили в известность. Но я еще раз говорю: факты на стол. Они прекрасно понимают: если они опять развяжут войнушку на Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется. И ясно, на чьей стороне будет Беларусь, — рассказал Александр Лукашенко.