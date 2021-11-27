Правительство Литвы оценивает возможность инициировать международный судебный процесс против Александра Лукашенко.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина.

— Насколько я знаю, первые дискуссии о создании такой рабочей группы в правительстве уже начаты, институции начали диалог. Я хочу подчеркнуть, что это рабочая группа, которая даст оценку, как этот процесс следует развивать дальше, мы говорим еще не об обращениях, а об оценке возможности такого обращения, — заявил Габриэлюс Ландсбергис.

Он также добавил, что пока рано говорить, какие конкретные действия можно предпринять в отношении Александра Лукашенко.

— Несколько преждевременный вопрос, поскольку обращение может быть как по Лукашенко, так и по режиму, можно подать (в суд) на государство, я знаю, что дискуссии только начались. Будет дана профессиональная оценка всем возможностям с привлечением международных экспертов, — сказал Габриэлюс Ландсбергис.

Напомним, министр иностранных дел Габриэлиус Ландсбергис сказал, что Литва «оценила бы» более сильную поддержку Европейского Союза в ее споре с Китаем.