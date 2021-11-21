Министр иностранных дел Габриэлиус Ландсбергис сказал, что Литва «оценила бы» более сильную поддержку Европейского Союза в ее споре с Китаем.

Об этом информирует SCMP.

Соединенные Штаты уже согласились предложить балтийской стране финансовую поддержку, чтобы помочь смягчить любые финансовые потери, связанные с этим конфликтом.

На следующий день после открытия тайваньского представительства в столице Литвы Вильнюсе глава МИД подтвердил, что страна подпишет сделку по экспортному кредиту на 600 миллионов долларов США с государственным Экспортно-импортным банком США.

Как сообщалось, вчера, 20 ноября, группа приезжих из стран Ближнего Востока, которая хотела пересечь границу, закидывала польских офицеров и солдат всем, что попадалось под руку. В основном это были камни.