Министр иностранных дел Габриэлиус Ландсбергис сказал, что Литва «оценила бы» более сильную поддержку Европейского Союза в ее споре с Китаем.
Об этом информирует SCMP.
Соединенные Штаты уже согласились предложить балтийской стране финансовую поддержку, чтобы помочь смягчить любые финансовые потери, связанные с этим конфликтом.
На следующий день после открытия тайваньского представительства в столице Литвы Вильнюсе глава МИД подтвердил, что страна подпишет сделку по экспортному кредиту на 600 миллионов долларов США с государственным Экспортно-импортным банком США.
Как сообщалось, вчера, 20 ноября, группа приезжих из стран Ближнего Востока, которая хотела пересечь границу, закидывала польских офицеров и солдат всем, что попадалось под руку. В основном это были камни.
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"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусільСтанислав Мартиросов
Министр иностранных дел Габриэлиус Ландсбергис сказал, что Литва «оценила бы» более сильную поддержку Европейского Союза в ее споре с Китаем.
Об этом информирует SCMP.
Соединенные Штаты уже согласились предложить балтийской стране финансовую поддержку, чтобы помочь смягчить любые финансовые потери, связанные с этим конфликтом.
На следующий день после открытия тайваньского представительства в столице Литвы Вильнюсе глава МИД подтвердил, что страна подпишет сделку по экспортному кредиту на 600 миллионов долларов США с государственным Экспортно-импортным банком США.
Как сообщалось, вчера, 20 ноября, группа приезжих из стран Ближнего Востока, которая хотела пересечь границу, закидывала польских офицеров и солдат всем, что попадалось под руку. В основном это были камни.