Сегодня, 20 ноября, группа приезжих из стран Ближнего Востока, которая хотела пересечь границу, закидывала польских офицеров и солдат всем, что попадалось под руку. В основном это были камни.

Об этом пишет GW.

Также сегодня польские матери со всей страны, а также все те, кто хочет их поддержать, выйдут на границу, чтобы выразить протест против жестокого обращения белорусских силовикав с мигрантами, которых держат в лесу и направляют против Польши.

Эта акция направлена на помощь беженцам, собравшиеся растянутся вдоль всей границы. Они также хотят поддержать волонтеров, которые с самого начала гуманитарного кризиса оказывают помощь и спасают жизни беженцев, не способных постоять на себя в чужой стране и в чужом обществе.

Ранее сообщалось, cамопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что белорусские силовики могли помогать беженцам прорывать польскую границу.