Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что белорусские силовики могли помогать беженцам прорывать польскую границу.
Об этом пишет Украинская правда, ссылаясь на интервью политика BBC.
— Я думаю, что это абсолютно возможно. Мы — славяне. Мы чувствуем сердцем. Наши военнослужащие понимают, что мигранты направляются в Германию. Возможно, кто-то из них (пограничников Беларуси, — прим.) помогал им (мигрантам, — прим.). Я не буду это даже выяснять, — сказал Александр Лукашенко.
В то же время он подчеркнул, что не приглашал мигрантов в Беларусь, и не собирался силой удерживать их в пределах границ Беларуси.
— Я говорил им, что я не собираюсь задерживать этих мигрантов на границе, не буду держать их, и даже если они будут и дальше идти (в направлении польской границы, — прим.), я все равно не буду их останавливать, потому что они хотят в вашу страну, не мою. Я это имел в виду. Но я их сюда не приглашал. И честно говоря, я бы не хотел, чтобы они шли через Беларусь, — добавил политик.
Напомним, министр внутренних дел Денис Монастырский допускает, что нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, которые собрались на подступах к Польше, могут использовать для давления на Украину.
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"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусільСтанислав Мартиросов
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что белорусские силовики могли помогать беженцам прорывать польскую границу.
Об этом пишет Украинская правда, ссылаясь на интервью политика BBC.
— Я думаю, что это абсолютно возможно. Мы — славяне. Мы чувствуем сердцем. Наши военнослужащие понимают, что мигранты направляются в Германию. Возможно, кто-то из них (пограничников Беларуси, — прим.) помогал им (мигрантам, — прим.). Я не буду это даже выяснять, — сказал Александр Лукашенко.
В то же время он подчеркнул, что не приглашал мигрантов в Беларусь, и не собирался силой удерживать их в пределах границ Беларуси.
— Я говорил им, что я не собираюсь задерживать этих мигрантов на границе, не буду держать их, и даже если они будут и дальше идти (в направлении польской границы, — прим.), я все равно не буду их останавливать, потому что они хотят в вашу страну, не мою. Я это имел в виду. Но я их сюда не приглашал. И честно говоря, я бы не хотел, чтобы они шли через Беларусь, — добавил политик.
Напомним, министр внутренних дел Денис Монастырский допускает, что нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, которые собрались на подступах к Польше, могут использовать для давления на Украину.