Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что белорусские силовики могли помогать беженцам прорывать польскую границу.

Об этом пишет Украинская правда, ссылаясь на интервью политика BBC.

— Я думаю, что это абсолютно возможно. Мы — славяне. Мы чувствуем сердцем. Наши военнослужащие понимают, что мигранты направляются в Германию. Возможно, кто-то из них (пограничников Беларуси, — прим.) помогал им (мигрантам, — прим.). Я не буду это даже выяснять, — сказал Александр Лукашенко.

В то же время он подчеркнул, что не приглашал мигрантов в Беларусь, и не собирался силой удерживать их в пределах границ Беларуси.

— Я говорил им, что я не собираюсь задерживать этих мигрантов на границе, не буду держать их, и даже если они будут и дальше идти (в направлении польской границы, — прим.), я все равно не буду их останавливать, потому что они хотят в вашу страну, не мою. Я это имел в виду. Но я их сюда не приглашал. И честно говоря, я бы не хотел, чтобы они шли через Беларусь, — добавил политик.

Напомним, министр внутренних дел Денис Монастырский допускает, что нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, которые собрались на подступах к Польше, могут использовать для давления на Украину.