Министр внутренних дел Денис Монастырский допускает, что нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, которые собрались на подступах к Польше, могут использовать для давления на Украину.

Слова главы ведомства приводит LB.ua.

Разведка в сотрудничестве с МВД определила потенциально опасные участки границ, куда устремятся беженцы для прорыва. В общей сложности насчитали 10 таких мест протяженностью в 270 километров, их будет патрулировать авиация.

— Можно спрогнозировать, что в Кремле будут пытаться использовать дестабилизирующую ситуацию в полной мере, нанести максимальный репутационный ущерб ЕС и Украине. Мы не исключаем, что Россия решится на направленный пропуск через Белоруссию на нашу территорию большого количества нелегальных мигрантов, — предположил Денис Монастырский.

И добавил, что в Верховной Раде должны проработать все сценарии, чтобы ввести чрезвычайное положение, если понадобится.

Границу будут охранять по принципу эшеленов. Первый заслон пограничников будет стоять без оружия, а вот второй снабдят спецсредствами и огнестрельным оружием, которое разрешат применять в случае опасности для жинзни.

Ранее сообщалось, польская полиция задержала двух немцев и украинца за помощь мигрантам в незаконном переходе границы.