Прокуратура сообщила о подозрении должностным лицам предприятия, котороевместо утилизации медицинских отходов выбрасывало мусор на земельных участках в Николаевской, Киевской и Львовской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что компания действовала в 2020-2021 годах. За это время она получила заказы на утилизацию больше 6 тысяч тонн опасных медицинских отходов, в том числе из инфекционных больниц и COVID-отделений. Среди них были пробирки с кровью, пробирки с биологическими жидкостями, медицинские перчатки, шприцы, иглы, бинты, люминесцентные лампы.

Вместо утилизации отходов преступники вывозили их в Киевскую, Николаевскую и Львовскую области, где просто выбрасывали.

В апреле 2021 года у предприятия аннулировали лицензию на операции по обращению с опасными отходами. Однако должностные лица продолжили заключать договоры на утилизацию медицинских отходов. Они незаконно заработали больше полумиллиона гривен.

Директору предприятия сообщили о подозрении в нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений, а также завладении имуществом в крупных размерах (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 32 ч. 4 ст.191 УК Украины). Его сообщник подозревается в нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений, совершенном в составе организованной группы (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 325 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос по сообщению о подозрении еще троим сотрудникам компании, а также избранию подозреваемым меры пресечения.

Напомним, в феврале на территории Николаевской области, возле поселка Ольшанское, правоохранители обнаружили тонны использованного медицинского инструментария и органических медицинских отходов.

В августе 2020 года жители поселка Ольшанское Николаевской области протестовали против открытия мини-завода по переработке медицинских отходов.