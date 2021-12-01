Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на фоне скопления войск РФ возле украинской границы нужно «готовиться к худшему».

Об этом передает DW.

— Мы должны быть готовы к худшему и передать России сигнал, что она не должна идти на военное вторжение в Украину, — сказал Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг подчеркнул, что любая будущая агрессия РФ против Украины будет дорого стоить и иметь серьезные экономические и политические последствия для России.

Как сообщается на сайте НАТО, генсек также сказал, что Украина не является членом Альянса, поэтому не защищена гарантиями коллективной обороны. В то же время, по его словам, Украина — очень ценный партнер, и в НАТО оказывают ей политическую и практическую поддержку.

— Тот факт, что мы увеличили свое присутствие в регионе, как в Черноморском регионе, так и в Балтийском регионе, в воздухе, на суше и на море, является прямой реакцией на российское военное вторжение в Украину, незаконную аннексию Крыма, — добавил Йенс Столтенберг.

Ранее Йенс Столтенберг заявлял, что Москву ожидают ощутимые последствия, в частности, в экономической и политической сферах, если она решится на новые агрессивные действия против Украины.