Москву ожидают ощутимые последствия, в частности, в экономической и политической сферах, если она решится на новые агрессивные действия против Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Euractiv.

Есть причины для беспокойства по поводу сосредоточения РФ военных средств вблизи Украины, но не должно быть сомнений в решимости НАТО "защищать всех союзников в регионе", отметил генсек НАТО.

— Мы посылаем России четкий сигнал, что будут последствия, если она снова использует военную силу против Украины, — сказал Йенс Столтенберг.

Однако на вопрос, что сделает НАТО, если РФ вторгнется в Украину, Йенс Столтенберг сказал, что «первая задача — не допустить этого».

Отвечая на вопрос, с какими последствиями может столкнуться Москва, если начнет наступление на Украину, генсек НАТО указал на экономические, финансовые и дипломатические меры, не прибегая к деталям.

Напомним, ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у России больше 92 тысяч военнослужащих, сосредоточенных вокруг границ Украины, и она готовится к нападению в конце января или начале февраля 2022 года.