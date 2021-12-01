Более 10 тысяч военнослужащих совершили марши на южные полигоны. Возле границ Украины они якобы будут проходить зимние учения.

Об этом сообщает российской агентство ТАСС.

Сообщается, что около трети подразделений всех соединений и воинских частей Южного военного округа РФ начнут зимний период обучения нового учебного года в полевых условиях.

— Боевое слаживание отделений, расчетов и экипажей организовано в составе первого учебного модуля более чем на 30 общевойсковых полигонах, — говорится в сообщении.

Учебные занятия пройдут впервые на полигонах Нестеровский и Даниловский в Волгоградской области. Личный состав размесят в автономных полевых лагерях.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на фоне скопления войск РФ возле украинской границы нужно «готовиться к худшему».