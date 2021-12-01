В Вознесенске местный житель приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство 16-летнего парня.

Об этом сообщает Вознесенская окружная прокуратура.

Ранее судимый 30-летний житель г. Вознесенск признан виновным в умышленном убийстве 16-летнего парня (п.13 ч.2 ст.115 УК Украины).

Прокурором в суде доказано, что в апреле 2021 года возле магазина по ул. Матросова в г. Вознесенск мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, на почве внезапно возникших неприязненных отношений одним точным ударом ножа в сердце убил парня.

Суд согласился с доводами прокуратуры и приговорил убийцу к пожизненному лишению свободы.

Напомним, что поздно вечером 4 апреля на спецлинию 102 поступило сообщение от медицинского работника о том, что возле одного из магазинов в Вознесенске неизвестный нанес ножевое ранение в сердце 16-летнему парню, от которого тот скончался на месте.