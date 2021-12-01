Вчера утром, 30 ноября, на Южно-Украинской АЭС загорелся трансформатор тока.

Об этом пишет пресс-служба станции.

Как сообщается, в 7:56 произошло электрическое повреждение трансформатора тока с его возгоранием. Это привело к автоматическому отключению второй системы шин и пуско-резервных трансформаторов.

На место вызвали пожарную охрану. В 8:40 огонь потушили. После отключения поврежденного оборудования в 9:02 вторую систему шин испытали рабочим напряжением, уже в 9:08 ее ввели в работу.

Незначительные повреждения не привели к отключению потребителей от поставки. Причины инцидента выясняют, создана специальная комиссия.

Напомним, на промплощадке Южно-Украинской АЭС 10 ноября прошла очередная плановая проверка оборудования системы оповещения с включением электросирен.