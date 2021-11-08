На промплощадке Южно-Украинской АЭС 10 ноября пройдет очередная плановая проверка оборудования системы оповещения с включением электросирен.

Об этом сообщили в Управлении информации и общественных связей компании.

В соответствии со специально разработанной программой персонал цеха диспетчерского и технологического управления выполняет такие проверки ежемесячно. Их основная цель – определение работоспособности системы оповещения.

По состоянию на 8 ноября в работе находятся второй и третий энергоблоки ЮУАЭС. На первом энергоблоке выполняются пусковые операции после завершения планово- предупредительного ремонта. Гидроагрегаты каскада ГЭС-ГАЭС работают по диспетчерскому графику.

Оперативную информацию о работе Южно-Украинской атомной станции круглосуточно можно получить по телефону «горячей линии» 0-800-500-107 (звонки бесплатные) или на сайте предприятия.

Напомним, глава Минцифры Михаил Федоров рассказал, что в Украине планируют по-новому оповещать граждан о чрезвычайных ситуациях. Будет создана система оповещения.