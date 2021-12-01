В среду, 1 декабря, под Верховной Радой на митингу «SaveФОП» жгли фаеры.

Об этом сообщается в Telegram-канале Нового Издания.

Ранее сообщалось, что возле парламента собрались члены движения SaveФОП. Протест начался на следующий день после принятия законопроекта №5600, который увеличивает акцизы и сборы.

Митингующие требуют принятия законопроекта позволяющего сохранить упрощенную систему налогообложения. Доротич назвал ее «единственной возможностью без коррупционной составляющей начать и вести свою предпринимательскую деятельность». Об этом 30 ноября написал «Правовой контроль».

Фото: Главком Фото: Главком Фото: Главком

Напомним, во втором чтении законопроект №5600 поддержали 255 депутатов. Следующий этап рассмотрение президентом.